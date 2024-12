Raid aereo di Israele su Striscia di Gaza: almeno 28 morti

(Adnkronos) – Almeno 28 persone sono rimaste uccise nei raid aerei di Israele di oggi, 22 dicembre 2024, su Gaza. Secondo le autorità della Striscia l’operazione è andata avanti fino all’alba, colpendo una casa e una scuola che ospitava sfollati nel quartiere di Gaza City di al-Daraj. I militari israeliani sostengono che l’edificio era usato da Hamas. Intanto, il ministero della Sanità di Gaza fornisce un nuovo bilancio delle vittime, 45.259 dall’inizio della guerra il 7 ottobre 2023, dopo gli attacchi di Hamas in Israele in cui sono rimaste uccise 1200 persone e altre 250 sono state sequestrate. Israele prenderà provvedimenti anche contro gli Houthi. Lo ha annunciato il primo ministro Benjamin Netanyahu, dopo che venerdì sera un missile proveniente dallo Yemen si è schiantato nel centro di Israele. “Gli Stati Uniti, così come altri Paesi, vedono gli Houthi come una minaccia non solo per la navigazione, ma anche per l’ordine internazionale”, ha affermato in una dichiarazione. Netanyahu ha aggiunto che “anche se una rappresaglia israeliana richiedesse tempo, il risultato sarebbe lo stesso” di quello ottenuto in passato contro altre reti terroristiche. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)