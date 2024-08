Re Carlo licenzia guardie principe Andrea per spingerlo a lasciare Royal Lodge

(Adnkronos) – Re Carlo ha licenziato le dieci guardie private che garantiscono la sicurezza del principe Andrea per cercare di convincere il fratello a lasciare il Royal Lodge. Lo scrive il Daily Mail ricordando che è da tempo che il re vorrebbe che Andrea lasciasse la residenza di trenta stanze e dal valore di trenta milioni di sterline nel Windsor Great Park. Al Royal Lodge Andrea vive insieme all’ex moglie Sarah Ferguson. Carlo ha pagato le guardie private della villa dal 2022, ovvero da quando i poliziotti armati di Andrea, che costavano tre milioni di sterline all’anno, sono stati rimossi a causa dello scandalo legato all’imprenditore americano Jeffrey Epstein, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Ma dall’autunno, scrive il Daily Mail, le guardie private di Andrea non saranno più in servizio. “Tutti credono che questo significhi che il Duca dovrà lasciare il Royal Lodge, perché quale altro motivo potrebbe esserci per privarlo della sua sicurezza?”, ha detto una fonte interna al Palazzo al The Sun. “Non è un segreto che il re lo voglia fuori”, ha aggiunto la fonte. All’inizio dell’anno il principe Andrea aveva rifiutato l’opportunità di trasferirsi a Frogmore Cottage, che si trova vicino al Royal Lodge ed era la casa dove Harry e Meghan abitavano quando vivevano nel Regno Unito. Andrea si è trasferito al Royal Lodge nel 2003 e ha firmato un contratto di locazione di 75 anni con la Crown Estate, versando un pagamento iniziale di un milione di sterline e pagando 250 sterline a settimana. Ha anche speso circa sette milioni di sterline per opere di ristrutturazione e riparazioni. Il contratto firmato 21 anni fa, tra l’altro, prevede che Andrea provveda ad esempio alla riverniciatura delle pareti esterne ogni cinque anni con “due mani di vernice” a partire dal 2008 e la ristrutturazione degli interni ogni sette anni a partire dal 2010. Re Carlo vorrebbe però trarre profitti dalla residenza e per questo vorrebbe che Andrea si trasferisse. Si era anche detto, in precedenza, che il Royal Lodge fosse destinato al principe William e a sua moglie Kate, ma la coppia ha dichiarato di essere molto felice all’Adelaide Cottage. I terreni del Royal Lodge includono la Cappella Reale di Tutti i Santi dove la Principessa Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati nel 2020. Sono presenti anche una piscina e un campo da tennis. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)