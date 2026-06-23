Re Carlo ‘saluta’ Starmer, il rapporto di stima: “D’accordo su temi sociali e ambiente”

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Re Carlo si appresta a nominare il suo quarto primo ministro in meno di quattro anni, a seguito delle dimissioni di ieri di Keir Starmer. Dopo Liz Truss, scelta dalla Regina Elisabetta il 6 settembre 2022, appena sei settimane dopo esser salito sul trono, Charles aveva nominato premier Rishi Sunak e infine Starmer, dopo le elezioni generali anticipate del 2024.

L’ultimo inquilino di Downing Street condivideva con il sovrano i temi legati all’ecologia e all’equità sociale. In qualità di capo dello Stato, è dovere del Re nominare il capo del Governo di Sua Maestà, una delle poche prerogative rimaste al sovrano. Il monarca non agisce su consiglio di nessuno, né ha bisogno di consultarsi con alcuno prima di incaricare un politico di formare un governo. Ma il requisito fondamentale è nominare qualcuno che goda della fiducia della Camera dei Comuni, il che di solito significa il leader del partito che detiene la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera.

Starmer e il Re hanno sempre avuto un ottimo rapporto, condividendo idee simili su questioni sociali e ambientali. Il leader laburista è stato nominato primo ministro da Carlo nel luglio 2024, in un anno difficile per il re, pochi mesi dopo la diagnosi di cancro. In qualità di premier, Starmer ha incontrato il Re quasi tutti i mercoledì per l’udienza settimanale, durante la quale vengono discusse questioni di governo dopo il Question Time al Parlamento. Sebbene il Re debba rimanere politicamente neutrale su tutte le questioni, ha la facoltà di consigliare e ammonire i suoi ministri, compreso il premier, quando necessario.

Starmer ha elogiato il Re per le sue convinzioni ecologiche e sociali, nonostante in passato si fosse espresso a favore dell’abolizione della monarchia. Quando Elisabetta II morì, le rese un sentito omaggio alla Camera dei Comuni, ricordando i suoi “gloriosi” 70 anni nel “cuore della vita di questa nazione”.

Il premier uscente parlò inoltre del nuovo regno, lodando le campagne ambientaliste di Carlo e il suo impegno per l'”equità”. “Re Carlo III è stato un devoto servitore di questo Paese per tutta la sua vita, una voce autorevole a favore dell’equità e ha compreso l’importanza dell’ambiente molto prima di tanti altri”, dichiarò. Starmer era presente al funerale di Elisabetta II, al consiglio di ascesa al trono del Re e alla sua incoronazione, ed è anche membro del Consiglio Privato dal 2017. Si unì alla famiglia reale nel palco reale per assistere alle celebrazioni del Giubileo di Platino nel 2022 ed è stato nominato cavaliere da Carlo, allora Principe di Galles, nel 2014.

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