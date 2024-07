(Adnkronos) – Due feti, avvolti in un lenzuolo, sono stati trovati in un armadio nella casa di una giovane di 24 anni a Reggio Calabria. A scoprirli è stata la polizia dopo che la 24enne si era recata in ospedale per dei forti dolori al ventre. Sul caso indaga la Squadra mobile di Reggio Calabria. Da chiarire se i due neonati siano nati già morti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)