venerdì 21 Novembre 2025
Reichlin (London Business School): “Crescita dei consumi molto debole”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Per quanto riguarda il settore dei consumi c’è un po’ di ripresa, ma è debole. Ormai le proiezioni parlano di una crescita in Italia che si attesta di nuovo sotto l’1%. Una crescita tendenziale molto debole, senza una grande spinta sulla domanda interna, il modello europeo in particolare modello italiano fanno molta difficoltà ad affermarsi”.  

Questo quanto affermato da Lucrezia Reichlin, professoressa della London Business School, intervenuta al primo “Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell’economia del Paese: mercati, tecnologia e società”, organizzato a Milano da Federdistribuzione – Le aziende della distribuzione moderna.  

“Il contesto geopolitico è molto complesso e questo porta a una segmentazione del mercato globale sia per le relazioni commerciali sia finanziarie. Non è chiaro esattamente quale sarà il modello del futuro ma sicuramente c’è molta incertezza. I rischi legati all’export per un Paese come l’Italia riguardano soprattutto le tariffe e la questione della Cina che ha un interesse verso il mercato europeo proponendo prodotti a prezzi molto bassi” conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

