Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale

(Adnkronos) –
Un abbraccio che vale più di mille parole. Renato Zero si è esibito questa sera al Palazzo dello Sport a Roma, la seconda tappa del suo ‘L’Orazero’. Un tour simbolico che segna il ritorno del cantautore romano ai live. Un’occasione speciale che merita un ospite speciale: Enrica Bonaccorti.  

La conduttrice, accompagnata dalla figlia Verdiana, era seduta in platea quando è stata raggiunta dal cantante che l’ha stretta in un forte abbraccio. Un gesto che ha suggellato, ancora una volta, un legame profondo tra due vecchi amici, che negli anni ’70 hanno condiviso una storia d’amore intensa, trasformata nel tempo in una solida e sincera amicizia.  

E lo hanno dimostrato questa sera. Renato Zero, poco prima, aveva parlato dal palco del potere delle donne e di quelle a cui oggi viene tolta voce, con implicito riferimento al recente femminicidio di Federica Torzullo. Poi la canzone ‘Libera’ e la dedica: “Dio ha creato un sacco vuoto, è l’uomo e poi ha fatto Eva”, ha detto tra gli applausi.  

Subito dopo è sceso in platea, si è avvicinato a Bonaccorti, seduta, senza parrucca: “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”, ha detto al pubblico. Un riferimento evidente al momento difficile che la conduttrice sta attraversando nella sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Visibilmente commossa, la 76enne ha risposto: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre”.  

