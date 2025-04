Rissa e sparatoria nella notte a Monreale, due morti e tre feriti

(Adnkronos) – E’ di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. Tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, dopo una lite per futili motivi: prima un diverbio, poi una rissa fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare. Le vittime sono due ragazzi di 24 e 26 anni mentre i tre feriti, di cui uno in condizioni gravi, hanno 16, 26 e 33 anni. Sul caso indagano i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)