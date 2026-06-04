25.8 C
Firenze
giovedì 4 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roland Garros, Chwalinska contro Andreeva nella finale femminile

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La polacca Maja Chwalinska contro la russa Mirra Andreeva nella finale del singolare femminile del Roland Garros, in programma sabato 6 giugno a Parigi. Chwalinska, 24 anni e numero 114 del mondo, diventa la prima giocatrice proveniente dalle qualificazioni a raggiungere la finale dello Slam francese. In semifinale, supera la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 25, per 7-6 (7-4), 6-4 in 2h10′. Più agevole il successo che Andreeva, numero 8 del tabellone, ottiene contro l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 15: la russa si impone per 6-1, 6-3 in 1h15′. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.8 ° C
27 °
24.3 °
43 %
1.3kmh
72 %
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
27 °
Dom
30 °
Lun
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2294)ultimora (1199)Video Adnkronos (334)ImmediaPress (296)lavoro (96)sport (91)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati