28.1 C
Firenze
martedì 2 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roland Garros, quando giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli? Data, orario e dove vederli in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Quando giocano Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026? I tre tennisti azzurri sono riusciti a raggiungere i quarti di finale dello Slam di Parigi, battendo rispettivamente Juan Manuel Cerundolo, Frances Tiafoe e Zachary Svajda negli ottavi. 

Tutti si trovano nella stessa parte di tabellone, che ora presenterà il ‘derby dei Matteo’ tra Berrettini e Arnaldi. L’Italia ha quindi la certezza di avere almeno un tennista in semifinale al Roland Garros, mentre Cobolli se la vedrà con Auger-Aliassime. 

Tutte le sfide sono in programma domani, mercoledì 3 giugno, con Cobolli ad aprire il programma del tabellone maschile sul Philippe-Chatrier. Il match con Auger-Aliassime è fissato come terzo match dopo i due quarti femminili, Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider, con la sfida che dovrebbe iniziare per le ore 15 circa. 

Sessione serale invece per il derby tra Berrettini e Arnaldi, che inizierà quindi alle ore 20.15 sul Philippe-Chatrier. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.1 ° C
28.4 °
26.5 °
57 %
3.1kmh
75 %
Mar
28 °
Mer
26 °
Gio
28 °
Ven
26 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2331)ultimora (1202)Video Adnkronos (361)ImmediaPress (294)lavoro (114)salute (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati