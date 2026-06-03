28.2 C
Firenze
mercoledì 3 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roland Garros, Sabalenka ko con Shnaider ai quarti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Si ferma ai quarti di finale il sogno di Aryna Sabalenka doi vincere per la prima volta in carriera al Roland Garros. La bielorussa, numero uno del mondo e prima testa di serie, cede alla russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking Wta e 25 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in due ore e 14 minuti di gioco.  

La 4 volte campionessa Slam avanti per 6-3, 4-1 e poi 5-3 crolla a pochi punti dal traguardo, un po’ come Jannik Sinner nel suo match di secondo turno con Juan Manuel Cerundolo. A differenza dell’altoatesino a cedere però non è il fisico ma soprattutto la testa, in particolare nel set decisivo. Dopo l’ennesima risposta vincente dell’avversaria la bielorussa si rivolge con la rabbia al suo angolo, indicando la propria testa, segno di un’evidente crisi di nervi, poi colpisce con violenza una pallina contro la terra del Philippe-Chatrier. A nulla servono le parole del suo allenatore che prova, invano, a calmarla. 

Shnaider affronterà domani in semifinale la grande sorpresa del torneo, la polacca Maja Chwalinska, numero 114 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.2 ° C
28.4 °
26.2 °
52 %
0.5kmh
0 %
Mer
27 °
Gio
29 °
Ven
25 °
Sab
29 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2268)ultimora (1196)Video Adnkronos (352)ImmediaPress (287)lavoro (101)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati