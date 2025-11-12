17.4 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero delle Imprese: in frantumi parte vetrata di Sironi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Brutta avventura oggi pomeriggio per l’assessore all’Industria della regione Sardegna Emanuele Cani, che mentre si trovava nel ministero delle Imprese e del Made in Italy è scivolato finendo per infrangere la parte inferiore destra della vetrata ‘La carta del Lavoro’, realizzata da Mario Sironi e ultimata nel 1932. A confermarlo all’Adnkronos lo stesso Cani: “Sono scivolato sulla scala, sono caduto e sono andato a finire contro una parte della vetrata, che è andata in frantumi a seguito dell’urto”.  

L’assessore si è detto addolorato per l’episodio: “Sto bene, ho solo qualche contusione ma nulla di grave. Sono molto dispiaciuto per il danno che c’è stato”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.4 ° C
17.8 °
15.5 °
72 %
1.5kmh
40 %
Mer
16 °
Gio
17 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1541)ultimora (1432)sport (62)demografica (47)attualità (26)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati