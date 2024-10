Roma, Bonaccorsi (Municipio I): “L’arte per contrastare il turismo mordi e fuggi”

(Adnkronos) – “Si parla molto di spopolamento del centro storico. Iniziative come questa sono fatte per resistere”. Così Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del murale Carnevale Romano di Orfeo Tamburi. L’ 11,12 e13 ottobre, in occasione del Tevere Day dopo più di 40 anni, sarà possibile visitare il Murale situato all’interno del palazzo dell’Anagrafe. L’opera si trova nel seminterrato dell’immobile, all’interno di un ambiente nato come sala di rappresentanza. “Questa – continua Bonaccorsi – è un’affermazione di un principio: riportare qualità e bellezza in luoghi che invece sono considerati tendenzialmente ostili, in un territorio che viene fagocitato soltanto in una concezione forse un po’ troppo esasperata di mordi e fuggi dal turismo. Queste iniziative sono momenti di riflessione, pensiamo che siano piccoli momenti ma sono invece dei mattoncini per resistere prima e poi costruire”. “Credo sia doveroso che in un palazzo come questo si ridiano aria, luce e storia ad un artista importante come Orfeo Tamburi. Questo palazzo fa parte della storia della nostra urbanistica e architettura e all’interno cela opere ricche di interesse. È chiaro che noi dobbiamo lavorare sempre di più su tante questioni infrastrutturali, dalla qualità della vita ai servizi. Abbiamo voluto inserire l’iniziativa di oggi all’interno del Tevere Day che dà una visione più ampia di vivibilità e di sostenibilità”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)