Roma brucia, maxi incendi a Monte Mario e Ponte di Nona

(Adnkronos) – Enorme incendio oggi in via Romeo Romei dietro la Corte d’Appello di Roma. Fiamme su tutta la zona verde che costeggia la città giudiziaria di piazzale Clodio con un’alta colonna di fumo ben visibile. Diverse le auto parcheggiate al bordo della strada e alcune sono state lambite dalle fiamme. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e dal cortile esterno del tribunale è stato azionato un idrante per cercare di arginare il fuoco. La procura di Roma ha effettuato un sopralluogo. Il magistrato attende nelle prossime ore un’informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, intervenuti sul posto, per ricostruire l’origine del maxi-rogo. Nella zona, già la notte scorsa, si era verificato un incendio di dimensioni più ridotte rispetto a quello divampato oggi, poi, domato dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre vigili del fuoco e forze dell’ordine, è intervenuto un elicottero che sta sorvolando la zona sganciando carichi d’acqua sulla zona della riserva naturale di Monte Mario. Già questa mattina nell’area alle spalle della città giudiziaria si era sviluppato un piccolo rogo, nell’area verde, subito spento dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia Trionfale.

I residenti di una palazzina di via Romeo Romei sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Sul rogo sono al lavoro i vigili del fuoco e un elicottero che continua a sganciare carichi di acqua. “Questa notte, poco prima delle due, era scoppiato un altro incendio – dice un residente all’Adnkronos -. Qui davanti ci sono anche degli accampamenti abusivi, che periodicamente vengono sgomberati e ritornano. Poi all’ora di pranzo un nuovo incendio che si è propagato velocemente e ci hanno detto di uscire”. Al momento risultano chiuse al traffico viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei e via Faravelli. E’ stata disposta anche la chiusura di Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria, per consentire l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto presente anche personale dei Gruppi Gpit , Cassia e Monte Mario. Un incendio di grandi dimensioni è divampato anche nel parco archeologico di Ponte di Nona nei pressi del centro commerciale Roma Est che ha chiuso le uscite verso l’area in fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno iniziando a bagnare coi manicotti in prossimità del parco, mentre si sta provvedendo, con l’ausilio della Polizia Locale sul posto, a mettere le strade in sicurezza in prossimità del centro abitato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)