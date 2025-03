Roma-Cagliari 1-0, gol di Dovbyk e Ranieri vince ancora

(Adnkronos) – La Roma batte il Cagliari per 1-0 nel match della 29esima giornata della Serie A, centra la sesta vittoria consecutiva e si iscrive alla corsa per centrare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi si impongono con il gol di Dovbyk, a segno al 62′. Il successo consente alla formazione allenata da Ranieri di salire a 49 punti, a -2 dalla Lazio che occupa la sesta posizione. Il Cagliari, fermo a 26 punti e sempre invischiato nella lotta per non retrocedere, resiste un’ora all’Olimpico. I sardi per tutto il primo tempo concedono solo conclusioni dalla distanza. In avvio di ripresa gli ospiti spaventano Svilar con la zampata di Piccoli al 52′: il portiere giallorosso respinge. L’equilibrio salta al 62′, su azione da corner. Dovbyk addomestica il pallone, si gira e fa centro: 1-0. Il Cagliari prova a reagire e si rende pericoloso al 68′. Ancora Piccoli in azione, diagonale velenoso e Svilar è attento. Il portiere della Roma è decisivo anche al 71′, quando salva sul colpo di testa ravvicinato di Mina. La Roma perde Dybala per infortunio e nella porzione finale di gara pensa soprattutto a contenere: missione compiuta, vittoria e la rincorsa continua. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)