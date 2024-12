Roma, clamoroso errore: sbagliato il nome sulla maglia di Dovbyk

(Adnkronos) – Il momento negativo della Roma continua in campo e fuori. Ieri sera i giallorossi sono stati battuti dall’Atalanta per 2-0 con il gol, nel secondo tempo, di Marten De Roon e del grande ex Nicolò Zaniolo. Nella serata dell’Olimpico però un particolare non è sfuggito a tifosi e appassionati: il club giallorosso ha sbagliato a scrivere il nome sulla maglia del proprio centravanti, Artem Dovbyk. Sul retro della divisa da gioco dell’attaccante ucraino infatti, sopra al suo numero 11, si legge: “Dobvik”. Un errore clamoroso e paradossale, mai visto a questi livelli, che conferma il momento di grande confusione della squadra di Ranieri e che ha scatenato l’ironia del web, con la foto della maglia che è diventata subito virale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)