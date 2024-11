Roma, come giocherà con Ranieri: modulo e probabile formazione

(Adnkronos) – Nella sua ultima Roma, Claudio Ranieri aveva Daniele De Rossi, Edin Dzeko e l’astro nascente Nicolò Zaniolo. Oggi a Trigoria, al via della sua terza avventura da allenatore sulla panchina giallorossa, il tecnico testaccino ritroverà Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Bryan Cristante. Il suo (secondo) addio, nel 2019, coincise con il ritiro di De Rossi e l’avvento, pochi mesi dopo, dei Friedkin. Oggi la proprietà americana è nell’occhio del ciclone per alcune scelte giudicate incomprensibili, tra cui proprio quella di aver esonerato, dopo sole quattro partite dall’inizio della stagione, De Rossi.

Claudio Ranieri torna, insomma, in un ambiente che conosce molto bene per spegnere un incendio che rischia di degenerare. I tifosi sono in aperta contestazione con squadra e dirigenza, alcuni giocatori stanno vivendo una vera e propria involuzione sia tecnica che tattica, molti nuovi acquisti non riescono a esprimersi e la classifica recita -12 dalla zona Champions, ma anche +4 su quella retrocessione. Sebbene lo spettro della Serie B, considerata la qualità della rosa, non sembri reale, Ranieri è chiamato a risollevare morale e classifica per scongiurare guai peggiori e provare a raggiungere l’Europa, obiettivo minimo stagionale. Nella sua ultima avventura in Serie A, alla guida del Cagliari, Ranieri ha giocato con un 4-2-3-1. In carriera però l’ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Leicester ha variato molto moduli e sistemi di gioco, adattandosi agli interpreti a disposizione. Raramente ha rinunciato alla difesa a 4, ma è probabile che, con i difensori a disposizione, riparta con la linea a tre vista con Juric, seppur con titolari diversi. Uno, su tutti: Mats Hummels. Quello che fin qui era un vero e proprio caso potrebbe finalmente giocare dal 1′ con la Roma, dopo aver raccolto solamente 27 minuti nella debacle di Firenze, conditi con un autogol. Insieme a lui potrebbero esserci Mancini e Ndicka, che potrebbe anche giocare da centrale nella difesa a tre al posto dell’ex Borussia Dortmund, con l’inserimento di Hermoso sul centrosinistra. In caso di linea a quattro invece probabile lo spostamento di Mancini sulla fascia destra, con Ndicka e uno tra Hummels e l’ex Atletico Madrid al centro, mentre Angelino tornerebbe ad agire sulla fascia sinistra. Aggiustare la dfesa sarà il primo e fondamentale compito di Ranieri, le cui squadre hanno spesso fatto della fase difensiva la propria forza. Altra parola chiave sarà ‘equilibrio’, ecco perché Sir Claudio continuerà ad affidarsi alle geometrie di Cristante e ai muscoli di Koné, accompagnandoli alla qualità nel palleggio di Le Fée o Pellegrini. Proprio la posizione del capitano della Roma sarà fondamentale: Lorenzo può agire sia come mezzala che come trequartista, ma il primo obiettivo di Ranieri sarà quello di recuperarlo da un punto di vista psicologico, ridandogli quella fiducia che gli è mancata nell’ultimo periodo. Pochi dubbi davanti, con Dovbyk che rimarrà il centravanti titolare e sarà affiancato da Dybala, altro patrimonio giallorosso che, tra infortuni e la grana rinnovo, Ranieri dovrà cercare di recuperare. Avrà più spazio sicuramente El Shaarawy, reduce dalla doppietta con il Bologna e da sempre pupillo di Ranieri, mentre un aiuto potrà arrivare anche dal rientro di Alexis Saelemaekers, alle prese con un brutto infortunio. Il belga è un giocatore molto duttile e intelligente tatticamente, da utilizzare sia nel reparto avanzato che a tutta fascia in caso di difesa a tre.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dvbyk. All. Ranieri