Roma, donna muore investita nella notte a Tivoli: si cerca auto pirata

(Adnkronos) – Una donna di 39 anni è stata investita, intorno alla mezzanotte, mentre attraversava la strada in via Tiburtina a Tivoli Terme (Roma). La donna, originaria di Guidonia Montecelio, è deceduta e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tivoli Terme e della compagnia di Tivoli per i rilievi. A quanto si apprende, testimoni avrebbero riferito ai militari di due auto: una sarebbe riuscita ad evitare la donna mentre l’altra l’avrebbe travolta in pieno. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e acquisito telecamere in zona per risalire all’auto che ha investito la donna senza poi fermarsi. Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo la morte del motociclista in un incidente, nella notte tra sabato e domenica scorsi, in via Saponara ad Acilia. Sul posto per i rilievi era intervenuta la polizia locale. Una persona si è presentata alla caserma dei Carabinieri di Ostia antica e ha riferito che si trovava seduta accanto al conducente dell’auto, che dopo aver travolto il motociclista, non si è fermata a prestare soccorso. Ha indicato la persona alla guida e i militari sono quindi risaliti al ragazzo denunciato per l’accaduto. L’auto, una Citroen C3, è stata sequestrata e sono stati sottoposti a sequestro i cellulari di entrambi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)