Roma, due incendi in poche ore: bruciano attività commerciale e appartamento

(Adnkronos) – Due gli incendi divampati in poche ore a Roma. L’ultimo, in zona Fontana Candida, dove le pattuglie della Polizia Locale del VI Gruppo Torri stanno provvedendo alla messa in sicurezza della zona, con chiusura delle strade intorno a via Aragona, dove le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’attività commerciale. Sul posto i Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Intorno alle 13.30 l’altro intervento con gli agenti del XII Gruppo Monteverde intervenuti in zona Pisana, in via dei Bandinelli, dove, all’altezza del civico 29, è andato a fuoco un appartamento. Si è resa necessaria in questo caso l’assistenza alloggiativa per la famiglia proprietaria dell’immobile, padre, madre e figlio di 17 anni, assistiti da personale della Polizia Locale e della Sala Operativa Sociale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)