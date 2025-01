Roma, firmata l’ordinanza per le zone rosse: sono Termini, Esquilino e Tuscolano

(Adnkronos) – Saranno Termini e l’Esquilino le zone rosse di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, il prefetto Lamberto Giannini ha firmato oggi, 8 dicembre, l’ordinanza sulle zone a vigilanza rafforzata tra cui appunto quella della stazione e il relativo quartiere della Capitale. Per la zona Esquilino nell’ordinanza figurano via Giovanni Giolitti, via Giovanni Amendola, via Filippo Turati, via Principe Amedeo, via Daniele Manin, via Vincenzo Gioberti, Piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, via Urbano Rattazzi, via Mamiani, via Cappellini, via Bettino Ricasoli, via La Marmora, Piazza Vittorio Emanuele II. Per la zona Tuscolano, invece, nell’ordinanza firmata da Giannini spuntano via Monselice, via Tuscolana (fronte civico 212), via Mestre e Piazza Ragusa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)