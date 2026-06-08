30.7 C
Firenze
lunedì 8 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, investita e uccisa in viale Isacco Newton: morta una donna di 89 anni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in viale Isacco Newton, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all’altezza del civico 65, nella zona di Monteverde-Colli Portuensi. Secondo le prime informazioni, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da una Fiat Panda condotta da un uomo di 78 anni. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per la donna, cittadina italiana, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 

Il conducente della vettura si è fermato immediatamente dopo l’impatto ed è stato accompagnato all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito, compresi i test alcolemici e tossicologici previsti in questi casi. 

La Polizia Locale sta lavorando per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e verificare le circostanze dell’investimento. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e i rilievi degli agenti. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.7 ° C
33.4 °
28.7 °
47 %
1.8kmh
13 %
Lun
30 °
Mar
29 °
Mer
30 °
Gio
25 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2162)ultimora (1150)ImmediaPress (301)Video Adnkronos (280)sport (92)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati