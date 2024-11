Roma, Parco archeologico e Airbnb insieme per raccontare il Colosseo

(Adnkronos) – Tutti abbiamo in mente il Colosseo, per secoli palcoscenico di epici scontri e dei suoi protagonisti: i gladiatori. Ma quanti lo conoscono davvero? Per promuovere un turismo più consapevole, la piattaforma mondiale di viaggi Airbnb e il Parco archeologico del Colosseo (PArCo) hanno annunciato oggi un accordo che prevede un intervento da parte di Airbnb di 1 milione e mezzo di dollari per contribuire alla realizzazione del progetto ‘Il Colosseo si Racconta’, che include il rinnovo del percorso museografico diffuso e dei temi espositivi permanenti all’interno dell’Anfiteatro. Prevista inoltre una collaborazione con Ars Dimicandi e il Gruppo Storico Romano per realizzare un’esperienza esclusiva, prenotabile sulla piattaforma Airbnb, che consentirà ad alcuni ospiti di immergersi nella cultura gladiatoria e cimentarsi in una rievocazione degli storici combattimenti, filologicamente ricostruita in tutti i dettagli, nell’incredibile cornice del Colosseo. Per la prima volta il Colosseo tornerà così a svolgere la sua originaria funzione di edificio da spettacoli, con un salto nel tempo indietro di quasi 2000 anni, grazie anche agli allestimenti filologici sia sul piano arena sia negli ipogei. Il Colosseo non ha bisogno di presentazioni. Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati importanti scavi e ricerche, che hanno coinvolto tra gli altri il settore meridionale e il sistema idraulico, oltre a imponenti operazioni di restauro strutturale e architettonico. L’iniziativa con Airbnb è funzionale a diffondere ulteriormente la conoscenza del monumento, proponendo un percorso immersivo e diffuso nei duemila anni della sua Storia, legando i reperti archeologici al luogo di rinvenimento e ampliando il percorso espositivo ‘Il Colosseo si Racconta’. Lo stesso PArCo, nella consapevolezza che l’Anfiteatro è legato inseparabilmente alla figura dei gladiatori, ha di recente siglato con le Associazioni Ars Dimicandi e Gruppo Storico Romano un accordo di collaborazione scientifica innovativo, finalizzato alla conoscenza e alla promozione della gladiatura nel mondo antico. L’ambizioso progetto nasce dalla volontà di divulgare a livello nazionale e internazionale la disciplina della gladiatura con l’ausilio di rigorose basi scientifiche e avvalendosi delle tecniche dell’archeologia sperimentale. Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo, ha spiegato: “Il Colosseo continua a suscitare emozioni fortissime nei nostri visitatori, che a milioni ogni anno lo visitano. Al fascino della sua imponente architettura, ora si somma anche la rievocazione storica dei combattimenti e dei duelli tra coppie di gladiatori che si contendevano la vittoria e con essa la fama attraverso una oculata e scientifica ricostruzione dei luoghi”. Valentina Reino, responsabile relazioni istituzionali di Airbnb Italia, ha commentato: “Con questa collaborazione – che si inserisce perfettamente nel solco del nostro lavoro per la promozione e la valorizzazione del turismo del patrimonio, che ci ha visto contribuire con circa 10 milioni di euro per iniziative a promozione del patrimonio culturale europeo – abbiamo inteso fare la nostra parte per collaborare con il Ministero della cultura e il Parco archeologico del Colosseo nel permettere ad un pubblico ancora più ampio una fruizione degli spazi in cui l’immaginario collettivo si avvicini con la realtà storica, anziché separarsene”. Grazie alla partnership, alcuni ospiti potranno inoltre immergersi nella cultura gladiatoria e vivere un’esperienza inedita all’interno del Colosseo. Gli ospiti che prenoteranno l’esperienza sulla piattaforma Airbnb avranno accesso al Colosseo al tramonto, dopo la chiusura al pubblico. Saranno guidati nei corridoi sotterranei, che i gladiatori percorrevano prima di combattere, e di seguito faranno il proprio ingresso nell’arena dove avranno l’opportunità di imparare alcune tecniche del combattimento gladiatorio grazie agli esperti rievocatori delle associazioni Ars Dimicandi e Gruppo Storico Romano. L’esperienza, che avrà luogo il 7 e 8 maggio 2025, sarà disponibile per un massimo di 16 persone e potrà essere prenotata sulla piattaforma Airbnb al link airbnb.it/rooms/1277536274985534589 al costo di 0 Euro a partire dal prossimo 27 novembre alle 14 e fino alle 20:59 del 9 dicembre. Gli ospiti saranno responsabili del proprio viaggio da e per Roma. Andrea Buccolini, responsabile relazioni esterne del Gruppo Storico Romano, ha dichiarato: “Per noi è una grande opportunità e siamo onorati di portare i nostri gladiatori nell’arena del Colosseo. Ringraziamo di cuore il Parco archeologico del Colosseo, nella persona del Direttore Alfonsina Russo e della Dott.ssa Federica Rinaldi, per averci concesso questo privilegio e per aver riconosciuto nel Gruppo Storico Romano e in Ars Dimicandi, guidato dall’amico Dario Battaglia, il Comitato Scientifico di riferimento per questo progetto. Siamo inoltre grati ad Airbnb per il supporto a questa iniziativa unica, che non solo valorizza il Colosseo come monumento vivo, ma permette a tutti noi di condividere un’autentica immersione nella storia dell’antica Roma”. Dario Battaglia, presidente di Ars Dimicandi, ha raccontato: “Rivivere la magnificenza del Colosseo di notte non ha regalato solo emozioni, ma ha dato un senso a trent’anni di ricerche sui gladiatori, sullo scopo del loro sacrificio, sui loro armamenti e sulle tecniche di allenamento. Il mandato divulgativo datoci dal Parco archeologico del Colosseo nelle persone del Direttore Alfonsina Russo e della Dr.ssa Federica Rinaldi e svolto in collaborazione con il Gruppo Storico Romano, ha permesso di intraprendere con Airbnb una iniziativa davvero unica e senza precedenti: non un semplice turismo culturale bensì la proiezione del mondo moderno “dentro” il passato. Un’iniziativa dunque che non si limita alle sole suggestioni, ma che porta l’esperienza dei partecipanti a una riflessione profonda”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)