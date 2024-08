Roma, prende a morsi orecchio del rivale durante lite in un pub ad Anzio: denunciato 23enne

(Adnkronos) – Scoppia una lite tra due giovani e uno prende a morsi l’orecchio del rivale. E’ accaduto questa notte, intorno alle 2, nei pressi di un pub in via Porto Neroniano ad Anzio (Roma). Protagonisti un 23enne e un 25enne. Il primo durante l’acceso litigio ha dato un morso all’orecchio del coetaneo e per questo è stato denunciato per lesioni gravi dai poliziotti della Questura di Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)