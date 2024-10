Roma, pronta la contestazione: curva Sud decide tra sciopero del tifo e tregua

(Adnkronos) – I tempi dei sold out, all’Olimpico giallorosso, sembrano lontani. Per i tifosi della Roma quella contro il Torino sarà l’ennesima occasione per esprimere il proprio dissenso contro una società che i tifosi giudicano lontana e inadeguata, nonostante i milioni investiti sul mercato. Il rapporto con i Friedkin si è ormai incrinato da tempo sia per alcune scelte commerciali e di marketing, sia per scelte sportive che, secondo il cuore del tifo romanista, non hanno rispettato la tradizione giallorossa. La contestazione, scoppiata dopo l’esonero di Daniele De Rossi, è destinata a ripresentarsi domani, giovedì 31 ottobre, quando la Roma affronterà il Torino all’Olimpico. I giallorossi sono reduci dalla rovinosa sconfitta di Firenze e dal duro confronto con un gruppo di tifosi che, al rientro dalla trasferta del Franchi, ha aspettato la squadra a Termini per esprimere il proprio dissenso. Domani allo stadio sono attese circa 59mila persone. Per la prima volta dopo oltre due anni la capienza dell’Olimpico giallorosso potrebbe quindi scendere sotto i 60mila spettatori, un dato piuttosto significativo per comprendere il rapporto incrinato tra società, squadra e tifosi. Nelle prossime ore la Curva Sud prenderà una decisione sulle modalità di una contestazione che appare a questo punto non solo certa, ma inevitabile.

Tre sono le opzioni sul tavolo, di cui si sta discutendo in queste ore: uno sciopero di 15 minuti, proprio come accaduto contro l’Udinese, in cui il cuore del tifo giallorosso si è rifiutato di entrare allo stadio; uno sciopero di 90 minuti, quindi con una curva che rimarrebbe vuota per tutta la durata della partita; una contestazione limitata al pre e al post partita, con una tregua che partirebbe al fischio d’inizio. In quest’ultimo caso quindi la Sud mostrerebbe il proprio dissenso sia fuori dallo stadio, al momento dell’arrivo del pullman della squadra, che durante il riscaldamento, per poi cominciare a tifare normalmente al fischio d’inizio. Al momento non ci sono allarmi di ordine pubblico, ma la situazione è monitorata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)