Russia, Putin ricorda Berlusconi: “Potessi ci prenderei un tè insieme”

(Adnkronos) – Nella conferenza fiume di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha citato anche Silvio Berlusconi tra i leader del passato con cui prenderebbe una tazza di tè se ne avesse la possibilità. Insieme a quello dell’ex presidente del Consiglio italiano, Putin durante il suo discorso ha fatto i nomi anche dell’ex cancelliere tedesco, Helmut Kohl, e dell’ex presidente francese, Jacques Chirac. “Nonostante ciò che sta accadendo oggi, sentiamo che nella società italiana c’è una certa simpatia per la Russia, così come noi abbiamo una certa simpatia per l’Italia”, ha dichiarato ancora il presidente russo durante la conferenza stampa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)