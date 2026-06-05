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San Antonio Spurs-New York Knicks: orario e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Tornano in campo i playoff di Nba. Nella notte italiana di oggi andrà in scena gara-2 della finale tra San Antonio Spurs e New York Knicks – in diretta tv e streaming – ultimo atto per assegnare il titolo del massimo campionato di basket americano. Nel primo confronto tra le due squadre, sul parquet di San Antonio, a imporsi sono stati i Knicks con un parziale di 105 a 95, allungando a 12 la loro striscia di vittorie consecutive nei playoff e andando quindi avanti nella serie. 

Gara-2 della finale playoff tra San Antonio Spurs e New York Knicks è in programma sabato 6 giugno alle 2.30 ora italiana. A trasmettere la partita in diretta televisiva e in esclusiva sarà Prime Video, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Prime Video. 

 

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