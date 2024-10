Sangiuliano-Boccia, Report pubblica sui social la foto della ferita alla testa dell’ex ministro

(Adnkronos) – Una ferita profonda, con evidenti punti di sutura. La trasmissione Report, sui suoi canali social, pubblica in una clip la foto della ferita alla testa che ha condotto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a denunciare per aggressione Maria Rosaria Boccia, la donna al centro dello scandalo che ha investito il Mic portando Sangiuliano alle dimissioni. “Sangiuliano-Boccia: la ferita che ha portato alla denuncia per aggressione – si legge sui canali social della trasmissione di Rai3, che nella puntata in onda questa sera tornerà a occuparsi della vicenda, a partire dallo scatto anticipato su X e Facebook – Il ministero della Cultura è stato attraversato dallo scandalo nato dai post su Instagram di Maria Rosaria Boccia che ha provocato le dimissioni di Gennaro Sangiuliano. Dopo aver rimesso l’incarico, l’ex ministro ha poi denunciato l’imprenditrice di Pompei anche per aggressione. La prova principale sarebbe la foto di questa profonda ferita in testa che #Report vi mostra in esclusiva. Ne parliamo questa sera dalle 20.30 su #Rai3”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)