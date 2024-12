Sanremo 2025, Big in gara esultano sui social tra emozioni e ricordi

(Adnkronos) – Tra gioia e ironia, i 30 big annunciati in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 esultano sui web. Dopo l’annuncio di Carlo Conti al Tg1, i profili social degli artisti selezionati si sono subito popolati di post per comunicare la notizia ai fan. Tra citazioni ironiche, foto simboliche e video spontanei, i protagonisti del Festival hanno condiviso tutta la loro felicità per la partecipazione alla kermesse canora più attesa dell’anno. Sempre pronto a sorprendere, Achille Lauro ha scelto di autocitarsi per annunciare il suo ritorno a Sanremo. Sul suo profilo social ha pubblicato una sua foto accompagnata dalla frase ‘Ci son cascato di nuovo’, una citazione che richiama una delle sue canzoni più celebri. La vincitrice di Amici 2024, Sarah Toscano, ha condiviso il video della sua genuina reazione. Nel filmato, l’artista esulta visibilmente emozionata mentre pranza e ascolta in diretta l’annuncio dei Big da parte di Carlo Conti al Tg1. Con il suo stile inconfondibile, Brunori Sas, al suo debutto sul palco dell’Ariston, ha pubblicato una foto accanto alla celebre statua di Domenico Modugno, scrivendo: “Felice di andare lassù, Con ti”. Un post che cita ironicamente il direttore artistico Carlo Conti, strizzando l’occhio al celebre brano Volare. Anche Simone Cristicchi, di ritorno al Festival, ha scelto un messaggio semplice ma significativo: “Felice di tornare a Sanremo”.

Tony Effe ha già scaldato i motori per la sua performance all’Ariston. Sui social ha pubblicato foto e video che lo ritraggono a Sanremo, accompagnati dalla frase: “Tony Sanremo”. Anche altri rapper hanno celebrato il loro posto tra i Big. Emis Killa ha pubblicato un post giocoso con scritto: “Sant’Ermis”, mentre Fedez, in perfetto stile nonchalance, ha scritto semplicemente: “Ci vediamo a Sanremo”. Bresh, invece, ha scelto di omaggiare la sua terra, la Liguria, scrivendo: “Drilliguria #sanremo”. “Ci si rivede in riviera” è invece il breve messaggio condiviso da Gaia che esprime tutta la sua emozione per il ritorno al Festival. Anche Noemi non nasconde la sua gioia e, riferendosi alla canzone in gara, scrive: “Non vedo l’ora di farvela sentire”. Mentre i Modà hanno condiviso un momento tenero e divertente: un video che mostra la mamma di Checco che, dopo aver visto l’annuncio al Tg, va a svegliarlo a letto per dargli la notizia. Tra i grandi ritorni della scorsa edizione ci sono Rose Villain, Irama e The Kolors. Con il suo stile diretto, Rose Villain ha scritto: “I’m back” mentre Irama ha salutato i fan con un: “Ci vediamo a febbraio”. Dal Belgio, i The Kolors hanno condiviso un video in cui assistono all’annuncio di Carlo Conti insieme ai fan, scrivendo: “Ci vediamo a febbraio”. Un altro grande ritorno è quello di Marcella Bella, che mancava in gara dal 2007 (ma era stata ospite nel 2021). L’artista, ha postato un video in cui si vede la sua reazione all’annuncio di Carlo Conti. Nel filmato, l’artista brinda emozionata, dicendo: “Sono emozionata, dopo tanti anni. È una grande gioia anche per i miei fan”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)