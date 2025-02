Sanremo 2025, Briatore contro ‘cantanti poveracci’: “Attaccano Meloni per farsi notare”

(Adnkronos) – Flavio Briatore contro i cantanti “poveracci” che da Sanremo 2025 lanciano attacchi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo. “Tutti guardiamo Sanremo, chi più chi meno. C’è un nuovo fatto a Sanremo, c’è un metodo nuovo. Per farsi notare, qualche cantante che artisticamente non sarebbe notato spara sul nostro primo ministro per far parlare di sé. Spara sul governo. Per me sono dei poveracci, perché la politica non c’entra nulla con il Festival di Sanremo”, dice Briatore in un video su Instagram. Il manager sembra fare riferimento alle parole in particolare di Elodie, che in una delle prime conferenze del festival ha risposto in maniera perentoria alla domanda ‘voteresti per Meloni?’: “Nemmeno se mi tagliassero la mano”. “PSparare sulla nostra premier che sta facendo un lavoro incredibile… La sua reputazione all’estero è altissima, non abbiamo mai avuto un primo ministro con una reputazione del genere. Questi artisti mi fanno ridere, sono dei poverini e finisce lì. Ciao ragazzi – conclude Briatore – e viva il primo ministro”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)