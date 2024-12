Sanremo 2025, Jalisse festeggiano record: “Scartati per 28 volte”

(Adnkronos) –

Carlo Conti ha annunciato la lista dei Big del Festival di Sanremo 2025. E i Jalisse, tanto per cambiare, non ci sono. Trenta sono gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston e prenderanno parte alla gara: c’è chi festeggia e chi è stato scartato, ma la prende con filosofia. È il caso dei Jalisse, che da tempo sognavano di partecipare alla kermesse. “E anche quest’anno brindiamo, sono 28 volte”, dicono Alessandra Drusian e Fabio Ricci nel video pubblicato sui social dopo l’annuncio dei Big di Carlo Conti al Tg1. Tra grasse risate e amaro in bocca, i Jalisse si riprendono mentre brindano dopo aver scoperto che il loro brano è stato scartato dalla selezione. “E noi brindiamo ai 28 NO. Un record incredibile” hanno scritto con ironia nella didascalia del video postato pochi minuti fa sui loro profili social. Il duo musicale italiano, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, aveva vinto a Sanremo nel 1997 col brano “Fiumi di parole”. E lo scorso anno, durante l’edizione di Sanremo condotta da Amadeus, nella serata delle cover il venerdì 9 febbraio, i Jalisse sono saliti sul palco per cantare dopo 27 anni il brano che ha vinto il Festival nel 1997. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)