Sanremo 2025, l’escluso Amedeo Minghi lancia sondaggio su Fb

(Adnkronos) – Tra i grandi esclusi di Sanremo 2025 oggi c’è anche Amedeo Minghi che avevo rivelato nelle scorse settimane di aver sottoposto più di un brano a Carlo Conti sperando in un ritorno in gara al Festival. Ma la speranza è andata delusa e tra i 30 Big annunciati da Carlo Conti al Tg1 delle 13.30 il suo nome non c’era. L’unica reazione pubblica di Minghi è stata pubblicare, senza commenti livorosi da parte sua, una sorta di sondaggio tra i suoi follower, scrivendo su Facebook: “Sanremo 2025, impressioni sul cast” e lasciando la parola ai fan, che in tanti si sono scagliati contro la scelta di Conti di non portarlo in gara all’Ariston a febbraio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)