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Sardegna, due uomini di 27 e 70 anni morti per malore nelle spiagge di Dorgali e Quartu

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Due morti oggi sulle spiagge della Sardegna: il primo a Dorgali (Nu), il secondo a Quartu Sant’Elena (Ca). A Cala Cartoe, spendida caletta nel Golfo di Orosei, è deceduto un 27enne portoghese. A dare l’allarme gli amici che non lo vedevano rientrare dopo il bagno. Inutili i soccorsi: il giovane, nonostante le prime cure prestate dai bagnini e dal 118, è stato trovato sugli scogli privo di vita. 

L’altra vittima è un uomo di circa 70 anni colto da malore mentre faceva il bagno nella spiaggia del Poetto di Quartu Sant’Elena. I bagnanti vicini si sono accorti che l’uomo stava male e lo hanno portato fuori dall’acqua. Sul posto il 118 ma anche per lui i soccorsi sono stati inutili nonostante l’intervento di un’ambulanza medicalizzata. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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