18.3 C
Firenze
giovedì 11 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Save the Children lancia ‘Corri il rischio’, videogame per imparare ad affrontare emergenze

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si chiama ‘Corri il rischio’ ed è il videogame interattivo e dinamico – da oggi è disponibile gratuitamente (https://feelsafe.savethechildren.it/corri-il-rischio/) – presentato da Save the Children in occasione della Giornata internazionale del gioco, istituita dalle Nazioni Unite per difendere e proteggere il diritto al gioco dei bambini come elemento fondamentale per l’apprendimento, il benessere e lo sviluppo. Il videogame insegna ai più piccoli rischi e pericoli in situazioni d’emergenza e ad adottare misure di autoprotezione in caso di terremoto, alluvione, incendio e crisi ambientali. “L’aumento della frequenza e dell’intensità di eventi estremi, come alluvioni, allagamenti, esondazioni, frane – spiega l’ong -, rende sempre più urgente rafforzare la capacità delle comunità di affrontare le emergenze in modo consapevole e adeguato”.  

Da questa consapevolezza nasce l’edu-game realizzato da Save the Children in collaborazione con Code This Lab destinato a bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni, con l’obiettivo di trasformare l’apprendimento in avventura e offrire un’esperienza educativa immersiva. Il gioco è fruibile sia da dispositivi mobile (telefono, tablet) che da Pc. Creato in stile adventure runner, i piccoli gamer attraversano quattro scenari di rischio ispirati a situazioni reali: alluvione, incendio boschivo, terremoto e crisi ambientale. Durante la corsa, i partecipanti devono evitare pericoli e completare alcune sfide legate a ciascuno scenario d’emergenza, imparando in modo pratico a riconoscere i rischi e adottare comportamenti sicuri. Ogni livello si arricchisce di sfide sempre più complesse, con attività che mettono alla prova le conoscenze dei giocatori e insegnano come comportarsi in caso di emergenza, attraverso contenuti sviluppati da esperti nella gestione delle emergenze. 

“Il gioco è la scintilla dell’apprendimento: se vogliamo che un bambino impari, dobbiamo lasciarlo giocare – dice Francesca Valla, insegnante e autrice -. Se vogliamo che quel gioco possa diventare un’occasione per capire il mondo e approfondire certi temi, dobbiamo fare l’unica cosa possibile: sederci accanto a nostro figlio e giocare insieme a lui”.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
18.3 ° C
19.9 °
17.9 °
71 %
1.3kmh
100 %
Gio
26 °
Ven
28 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2167)Adnkronos (1797)ultimora (1102)demografica (608)Video Adnkronos (365)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati