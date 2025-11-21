9.7 C
Semestre filtro a Medicina, foto sul web prima della diffusione: si verifica l’identità degli autori

(Adnkronos) – Non è filato tutto liscio alla prima prova del semestre filtro delle Facoltà di Medicina e chirurgia, la novità della riforma dell’accesso. Nonostante non fosse consentito l’utilizzo degli smartphone, sul web e in chat sono circolate delle foto della prova che ora saranno valutate per verificare l’identità degli autori e procedere poi all’annullamento come prevede il regolamento.  

Il Mur trasmetterà agli atenei, per il tramite della Crui, tutte le immagini degli esami per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria attualmente in circolazione online e sui social, affinché possano essere individuati i responsabili e ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste. Il ministero, si apprende da fonti Mur, continua il monitoraggio in corso per segnalare anche nuovi contenuti eventualmente pubblicati. 

L’Adnkronos Salute apprende che in merito alle prove sostenute da 55mila studenti – l’87% di chi ha frequentato le lezioni (in presenza, a distanza o miste) si era iscritto all’esame – non c’è nessun rischio di dover ripetere l’esame per quanto accaduto ieri. I risultati della prova saranno esaminati prima dal Cineca, con una correzione meccanica, e poi torneranno agli atenei per la validazione dei professori.  

Il semestre filtro è una novità introdotta a livello nazionale dall’anno accademico 2025-26 per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42). Consente agli studenti interessati di frequentare liberamente e senza test di ingresso il primo semestre: basta avere un diploma di scuola secondaria superiore e preiscriversi tramite il portale ‘Universitaly’. 

Durante il semestre filtro sono erogati gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia – da 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) ciascuno. Al termine del semestre filtro sono previsti due appelli d’esame per ciascun insegnamento e sulla base del punteggio conseguito negli esami del semestre filtro (almeno 18/30 per ogni materia), il Ministero dell’Università e Ricerca redige una graduatoria di merito nazionale con l’elenco degli ammessi. 

cronaca

