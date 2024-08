Serena Williams contro un ristorante di lusso a Parigi: “Non mi hanno fatta entrare”

(Adnkronos) – È una delle atlete più note e premiate al mondo, eppure Serena Williams si è vista negare l’accesso a un lussuoso ristorante parigino mentre si trova in Francia per assistere alle Olimpiadi. A raccontare l’episodio è lei stessa, seccata, su X: “Mi è capitato di vedermi negato l’accesso al rooftop di un ristorante vuoto con posti carini, ma mai con i miei figli. È la prima volta”. Il ristorante, ‘The Peninsula’, ha subito risposto, sempre sul social network, spiegando che i posti che l’ex tennista ha visto vuoti, in realtà erano prenotati. “Purtroppo – si legge nel messaggio del ristorante a cinque stelle – il bar sul nostro rooftop era completamente prenotato e gli unici tavoli liberi che avete visto appartenevano al nostro ristorante, L’Oiseau Blanc, anch’esso totalmente riservato”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)