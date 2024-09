Sinner batte Jarry, Jannik al secondo turno dell’Atp Pechino

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi supera il primo turno del torneo Atp di Pechino 2024. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, batte il cileno Nicolas Jarry, numero 28 del ranking, per 4-6, 6-3, 6-1 in 1h55′ conquistando la 56esima vittoria in una stagione strepitosa. Al secondo turno, Sinner affronta il vincente del match tra il russo Roman Safiullin e lo svizzero Stan Wawrinka, entrato nel main draw con una wild card. Il 23enne altoatesino, al rientro in campo dopo il trionfo degli US Open, fatica a ingranare nel primo set. I colpi vincenti non abbondano (solo 4) e Jarry non va mai in difficoltà nei propri turni di battuta. Il cileno sfrutta la chance per il break nel settimo game, scappa sul 4-3 e si prende la prima frazione. Il copione cambia nel secondo set. Sinner piazza subito il break (2-0) e nonostante una percentuale non entusiasmante di prime palle (58%) non concede al rivale nessuna chance per ricucire il gap. Jarry inizia a sbagliare molto (21 errori gratuiti) e l’azzurro archivia il 6-3 con un rendimento ordinario. L’inerzia del match è cambiata, a Sinner basta un’accelerazione per spezzare l’equilibrio anche in avvio di terzo set. Di nuovo un break per aprire le danze e il numero 1 del mondo allunga (2-0) e sembra prendere definitivamente il largo strappando nuovamente il servizio all’avversario nel quinto gioco (4-1). Con il traguardo vicino, Sinner si rilassa: scivola sotto 0-40 e offre a Jarry le prime 3 palle break del match. Il sudamericano colleziona 3 errori gratuiti consecutivi e cancella le chance di allungare il secondo set. Sinner completa l’opera, altro break e 6-1: sipario. Alla fine, dedica speciale: un bacio al cielo per la zia Margrith, scomparsa nei giorni scorsi dopo una malattia. A lei l’azzurro aveva dedicato il trionfo negli US Open con parole commosse dopo la finale vinta a Flushing Meadows. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)