Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vola in semifinale all’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25′. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e il ceco Tomas Machac, numero 30 del tabellone. “Sono molto contento di come ho giocato oggi con Medvedev, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla. Mi auguro recuperi il prima possibile, ma per quanto mi riguarda è stato un grande match per me e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale”, ha detto l’azzurro dopo la vittoria. “Decima semifinale in un Atp 1000? Si può sempre migliorare ma va già bene questo risultato, io cercherò di fare meglio, di proseguire ma è stato un grande match e sono contento di essere in semifinale. Lui ha sofferto un po’ il male alla spalla, ma avevamo preparato la partita molto bene, ho seguito la tattica”, ha aggiunto il numero uno al mondo. Sinner parte sparato, non c’è partita. Medvedev conquista solo un game, in totale conquista 9 punti. L’azzurro piazza 2 break e archivia la frazione con un eloquente 6-1 in 25 minuti. Il russo ha bisogno dell’intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra. La pausa aiuta a riordinare le idee, il moscovita appare in partita in avvio di secondo set anche se fatica sistematicamente a tenere il servizio (2-2). Il break che Sinner mette a segno nel quinto game, complice un doppio fallo di Medvedev, appare fisiologico. L’azzurro mette la freccia e allunga (5-3) dopo il nuovo intervento del fisioterapista chiesto dal suo avversario. Il numero 1 del mondo nel decimo game annulla la prima palla break, chiude 6-4 e va in semifinale. Sinner passa il turno conquistando il settimo successo in 14 confronti diretti con Medvedev, battuto per 7 volte negli ultimi 8 match. L’altoatesino continua ad arricchire lo strepitoso curriculum del 2024. Centra la quinta semifinale stagionale in un Masters 1000 (la decima in assoluto) e mette in bacheca la 63esima vittoria dell’anno su 69 match disputati, con 19 successi negli ultimi 20 incontri. Se si considera l’ultimo anno solare, il record è di 83-8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)