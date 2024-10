Sinner battuto da Alcaraz in finale Pechino, quanto guadagna oggi Jannik

(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto in finale nel torneo Atp di Pechino da Carlos Alcaraz. Il k.o. non mette in dubbio il primato dell’azzurro nel ranking Atp: primo posto saldissimo in classifica con circa 4000 punti di vantaggio proprio sull’iberico, nuovo numero 2 del mondo. La prima sconfitta in finale dopo 6 vittorie stagionali – Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e US Open – è un po’ meno amara per il premio di consolazione da 374.340 dollari. Il numero 1 del mondo arriva a 10,93 milioni di dollari di premi conquistati nel 2024. Il prize money totale della carriera diventa di 28 milioni di dollari. Il calendario della fase finale del 2024 per Sinner prevede ora il Masters 1000 di Shanghai (montepremi 8,9 milioni di dollari, al vincitore 1,09 milioni), il Masters 1000 di Parigi Bercy (montepremi 6,6 milioni di dollari, al vincitore 914mila) e le Atp Finals di Torino (montepremi 15,25 milioni, al vincitore 2,2 milioni). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)