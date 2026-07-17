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Sinner, critiche dopo trionfo a Wimbledon: “Non è tra i migliori di sempre”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner non è tra i dieci migliori giocatori della storia del tennis, parola di Brad Gilbert. L’ex giocatore americano, oggi allenatore, ha parlato del tennista azzurro, reduce dal secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, dove ha battuto Alexander Zverev in finale. Nonostante il successo di Londra però, Gilbert non vede Sinner, così come Alcaraz, tra i migliori giocatori di tutti i tempi. 

“Sinner e Alcaraz non sono tra i dieci migliori giocatori di sempre”, ha detto Gilbert a Tennis Channel, che si è spinto a stilare una vera e propria classifica, “il numero uno è Novak Djokovic, poi c’è Rafa Nadal al numero due e Roger Federer è terzo. Quarto Pete Sampras, quinto Bjorn Borg, sesto Rod Laver”.  

“Molti cambierebbero questa classifica, dal settimo al decimo è difficile”, ha spiegato Gilbert, “io metto Andre Agassi al settimo posto, all’ottavo John McEnroe per il suo palmares nel doppio, Jimmy Connors al nono e Ivan Lendl al decimo”. Su Sinner e Alcaraz: “Una volta che entrambi avranno raggiunto gli otto o dieci Slam e avranno costruito una carriera duratura, allora saliranno nella classifica. Ma se non ci riusciranno, se nessuno dei due otterrà più nulla, non posso inserirli nella lista”. 

 

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