Sinner in semifinale agli US Open, Medvedev battuto nei quarti

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale agli US Open 2024. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi nei quarti di finale batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-2, 1-6, 6-2, 6-4 in 2h40′. Sinner affronterà ora il britannico Jack Draper, numero 25 del tabellone, che nei quarti ha avuto la meglio sull’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 10, per 6-3, 7-5, 6-2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)