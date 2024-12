Sinner-Kalinskaya, crisi alle spalle? Jannik vola a Miami per il compleanno di Anna

(Adnkronos) – La crisi di coppia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya potrebbe essere solo un ricordo. Come raccontato dal Corriere della Sera, dopo il viaggio del numero 1 al mondo per il 26esimo compleanno della tennista, i problemi di coppia sarebbero alle spalle. Il blitz, dello scorso 2 dicembre, non è stato “pubblicizzato” dai due sui social. Anche perché per Sinner è stata una toccata e fuga, visto l’impegno di ieri sera a Milano per il

Gran Galà del tennis

. La relazione tra i due era stata ufficializzata pochi mesi fa. A maggio, durante il Roland Garros. Poi, tante voci su una crisi del rapporto. Fino all’assenza della tennista russa alle Atp Finals di Torino, vinte da Jannik, con tanto di defollow sui social. Ora, il viaggio a Miami di Sinner potrebbe essere la prova di una riconciliazione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)