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Sinner, Mouratoglu lo boccia: “Non sa soffrire come Alcaraz”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Patrick Mouratoglu ‘boccia’ Jannik Sinner. Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, cedendo a Cerundolo in cinque set dopo aver accusato un colpo di calore che gli ha provocato una sensazione di vomito e un accenno di crampi, confermando le sue difficoltà a giocare in condizioni più estreme e la fatica quando le partite si allungano. 

“E se il vero gap tra Sinner e Alcaraz non fosse fisico ma mentale?”, si è chiesto Mouratoglu sui suoi profili ufficiali social, “negli incontri durati oltre 3 ore e 50 minuti, Sinner ha un bilancio di 0-9, mentre Alcaraz di 15-1. Jannik è abituato a dominare rapidamente, vincendo l’88% dei suoi match senza perdere set. Alcaraz lo fa invece nel 70% dei casi. A differenza dell’italiano lotta, si adatta e trova soluzioni“.  

“Alcaraz è abituato a soffrire e sa adattarsi sotto pressione”, ha continuato l’allenatore francese, “al contrario, Sinner non è messo alla prova allo stesso modo. Di conseguenza c’è la possibilità che si insinuino dei dubbi. Nelle difficoltà di chi bisogna fidarsi di più: di chi gioca con facilità o di chi riesce sempre a trovare una soluzione?”. 

 

sport

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