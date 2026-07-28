26.2 C
Firenze
mercoledì 29 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner pensa al Six Kings 2026, a Riad il super torneo a ottobre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner alza il sipario sul Six Kings 2026. Il numero 1 del mondo si prepara alla stagione americana del cemento, se ne infischia delle polemiche social per la sua assenza al Masters 1000 di Montreal e accende i riflettori sul ricchissimo torneo-esibizione in programma in Arabia Saudita. Il Six Kings, che Sinner ha vinto nel 2024 e nel 2025, si gioca a Riad dal 21 al 23 ottobre. L’azzurro ha pubblicato le ‘locandine’ dell’evento, che verrà trasmesso in esclusiva da Netflix, svelando anche gli altri 5 tennisti che parteciperanno. C’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente fermo ai box per l’infortunio al polso destro. In campo anche il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alex Zverev, lo statunitense Taylor Fritz e – novità assoluta – l’australiano Alex De Minaur. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.2 ° C
27 °
24.3 °
57 %
0.5kmh
0 %
Mer
36 °
Gio
40 °
Ven
42 °
Sab
39 °
Dom
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1575)ultimora (1005)Video Adnkronos (285)Tecnologia (73)sport (61)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati