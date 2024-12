Siria, una donna a capo dell’ufficio per gli affari femminili

(Adnkronos) – Il nuovo governo siriano creato dal gruppo islamista Hayat Tahrir al Sham (Hts) ha annunciato la creazione di un ufficio per gli affari femminali alla cui guida è stata nominata Aisha Al Debs, descritta come “un’attivista umanitaria”, che ha lavorato per anni nella provincia di Idlib, bastione dei jihadisti in Siria. In una dichiarazione trasmessa da Syria Tv, Al Debs ha promesso che le nuove autorità siriane “daranno alle donne l’opportunità di partecipare al lavoro comune in tutti i suoi aspetti, secondo le loro competenze”. Ed ha annunciato che le donne avranno una “partecipazione importante” nel dialogo nazionale per la creazione della nuova realtà siriana. La nomina arriva dopo le polemiche ed i timori suscitati dall’intervista rilasciata nei giorni scorsi da un portavoce di Hts, Obaida Arnaut che, in contrasto con le assicurazioni che i vertici del gruppo stanno dando alla comunità internazionale, affermava che i compiti delle donne “devono essere necessariamente compatibili con il ruolo che possono assumere”, affermando che non sarebbero in grado di assumere ruoli nella Difesa a causa della loro “natura biologica”. “Se decidessimo di dare ad una donna il ministero della Difesa, questo si accorderebbe con la sua assenza e natura biologica? Senza dubbio no. Può impegnarsi come un uomo? Non può”, ha detto ancora il portavoce. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)