36.5 C
Firenze
giovedì 9 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sondaggio Tg3, centrosinistra davanti al centrodestra: il duello al voto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia primo partito seguito dal Pd. Centrosinistra avanti rispetto al centrodestra. E’ il quadro del sondaggio Emg per il Tg3 Linea Notte con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. L’affluenza stimata si attesta al 62%, stabile. 

La coalizione di centrosinistra è al 43,9% (+0,2%) con il Pd di Elly Schlein al 21,0%, il M5S di Giuseppe Conte al 12,8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,0%, Italia viva al 2,5%, +Europa all’1,6%. La coalizione di centrodestra è al 42,8% (-0,5%) con Fratelli d’Italia al 25,0%, Forza Italia all’8,8%, Lega al 7,4%, Noi Moderati all’1,6%. Tra le altre forze politiche, Futuro nazionale di Roberto Vannacci salke 6,7% (+0,1%). Il totale del Centro è 4,3% (-0,1%) con Azione al 2,5% e il Partito liberaldemocratico all’1,8%, Altra lista: 2,3% (+0,3%). 

La fiducia nel governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si attesta al 34%, in calo di un punto. Nel dettaglio, sulla fiducia all’esecutivo in carica risponde ‘abbastanza’ il 26% e ‘molta’ l’8%. In totale dei giudizi negativi è invece al 66% (+1% rispetto alla scorsa rilevazione), ‘per nulla’ 43%, ‘poca’ 23%.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.5 ° C
36.7 °
34.3 °
28 %
1.3kmh
4 %
Gio
34 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
36 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2291)ultimora (1371)Video Adnkronos (495)sport (116)salute (91)Tecnologia (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati