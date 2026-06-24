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Sorelle ritrovate, l’avvocato della madre rinuncia al mandato. Domani interrogatorio dei tre fermati

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’avvocato Giuseppe D’Amici, con studio a Scauri di Minturno, ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli da Valentina D’Acunto, madre di Sarah e Alysia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate nei giorni scorsi a Formia dopo essere scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. La decisione è stata comunicata attraverso una nota. 

Nel comunicato, il legale spiega che la scelta è stata determinata da “sopraggiunti motivi personali e professionali che rendono impossibile il prosieguo dell’assistenza legale nel rispetto dei principi di deontologia professionale”. D’Amici precisa inoltre che “ogni ulteriore sviluppo o informazione relativa alla posizione della signora Valentina D’Acunto non sarà oggetto di commento, nel più rigoroso rispetto del segreto professionale”. 

L’avvocato avrebbe dovuto assistere la donna nel prosieguo del procedimento civile che, con la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 28 maggio scorso, ha disposto la revoca della responsabilità genitoriale a D’Acunto e il suo trasferimento al marito Stefano Di Giacinto. 

Valentina D’Acunto è attualmente detenuta nel carcere di Teramo con l’accusa di sequestro di persona aggravato. Secondo la Procura di Sulmona, insieme al padre Marco D’Acunto e al compagno Vincenzo Esposito avrebbe organizzato il trasferimento delle due figlie dalla casa famiglia abruzzese a un’abitazione di Formia, dove le ragazze sono state rintracciate dai carabinieri dopo circa due settimane di ricerche. Per la vicenda, la madre, il compagno e il nonno delle minori sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona aggravato. 

Per giovedì 25 giugno, alle 9.30, è fissato davanti al Tribunale di Sulmona l’interrogatorio di garanzia di Valentina D’Acunto, Marco D’Acunto e Vincenzo Esposito, tutti detenuti nell’ambito dell’inchiesta sul ritrovamento di Sarah e Alysia Di Giacinto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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