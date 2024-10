Sostenibilità, Pichetto Fratin: “Tecnologia e digitalizzazione cruciali per transizione”

(Adnkronos) – “Innovazione tecnologica e digitalizzazione sono strumenti fondamentali per rendere più efficienti i meccanismi necessari per assicurare una transizione sostenibile”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla conferenza ComoLake 2024. “Il tempo dell’isolazionismo o peggio delle pratiche predatorie è finito ha aggiunto -, il nuovo paradigma richiede impegno globale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. L’impegno coeso di tutti è cruciale per contrastare fenomeni che finiscono per danneggiare soprattutto i territori più vulnerabili. I recenti investimenti di Microsoft per lo sviluppo dell’Ia in Italia sono a dimostrazione di quanto questo governo sia percepito come aperto all’innovazione”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)