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Sparatoria alla cerimonia dei diplomi al liceo di Sacramento, un morto e 3 feriti

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(Adnkronos) – Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite, tra le quali un bambino, durante una sparatoriaavvenuta nel corso della cerimonia di consegna di diplomi in un liceo in California. Secondo il portavoce della polizia di Fairfield, località vicina a Sacramento, la sparatoria è scoppiata nel parcheggio della Sem Yeto High School subito dopo la conclusione della cerimonia. La persone rimasta uccisa aveva 18 anni, mentre sono rimaste ferite due persone di 20 e 25 anni insieme ad un bambino di 11 anni. Secondo quanto scritto dalle autorità locali sui social, si sta dando la caccia alla persona che ha aperto il fuoco, si legge sul sito di Cbsnews.  

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