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Sport, chef Basso: “Come in cucina, BeGreat valorizza talenti”

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(Adnkronos) – “Per me è stato un piacere e un onore essere partner di BeGreat, che rappresenta una bellissima iniziativa, capace di valorizzare i talenti sportivi, come nel mio settore, dove vengono valorizzati i giovani talenti nel miglior modo possibile”. Con queste dichiarazioni, Alberto Basso, Chef Ristorante TreQuarti e Presidente Jre-Italia, è intervenuto in occasione dell’evento, “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello stesso chef, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana. 

“Come nello sport, infatti, anche in cucina ci arde un importante fuoco dentro ed è ciò che cerchiamo di valorizzare tutti insieme – spiega – In tale contesto, è importante mettere in luce anche la figura femminiale, sempre un po’ bistrattata, ma cerchiamo di portarla in alto, dandole il valore che merita”. Lo chef Basso, poi, conclude parlando del valore della buona nutrizione: “Mangiare bene fa bene” alla salute, ma è importante che sia un’esperienza anche un po’ golosa “pertanto, ci impegniamo a creare ricette che siano sempre salutari, ma al tempo stesso golose”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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