Starmer, primo discorso da premier: “Ricostruiremo la Gran Bretagna”

E' iniziato ringraziando il suo precedessore, Rishi Sunak, il primo discorso alla nazione del neo premier britannico Keir Starmer a Downing Street, dopo aver ricevuto l'incarico da re Carlo III. ''Vorrei ringraziare il premier uscente Rishi Sunak – ha detto -. I suoi risultati come premier a capo del nostro Paese, lo sforzo che gli è stato richiesto come premier britannico asiatico di questo Pese non deve essere sottovalutato da nessuno'', ha detto Starmer. Settimo primo ministro laburista della Gran Bretagna, Starmer ha detto che va ''riconosciuta la devozione e il duro lavoro'' che Sunak ha svolto ''per il nostro Paese'' che, però, ora ''ha votato in maniera decisa per il cambiamento, il rinnovamento''.