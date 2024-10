Statistica, al via la decima edizione di StatisticAll

(Adnkronos) – Ai nastri di partenza, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo, la decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, con quattro giorni di eventi dedicati alle “Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa”. Saranno due i luoghi principali del Festival dove si alterneranno diversi format e proposte pensate per i pubblici interessati ai dati e alle statistiche: Piazza dei Signori che ospiterà le attività di StatisticAll Pop e Piazza Borsa con StatisticAll Speech. Per le future generazioni ci sarà StatisticAllYoung che si svolgerà in Piazza dei Signori e presso gli altri luoghi centrali del Festival come la Biblioteca BRaT e il Campus Treviso. Nelle quattro giornate del Festival, dalle 10 alle 19, sarà possibile partecipare a “Il giro d’Europa in 80 statistiche”, un gioco organizzato come una gara ciclistica che prevede di raggiungere il traguardo in 10 tappe rispondendo a domande statistiche sull’Europa. L’inaugurazione sarà il 17 ottobre, alle 20.30, al Teatro Mario del Monaco, con la presenza di: Francesco Maria Chelli, presidente Istat, Marcello Chiodi, presidente della Società Italiana di Statistica, Giacomo Masucci, Società Statistica Corrado Gini, Eugenio Brentari coordinatore StatisticAll. Dopo un intervento di Piera Levi Montalcini sul tema “L’Elogio dell’imperfezione nella scienza”, è previsto il concerto “Italiani d’Europa. Il Veneto diffuso nella musica strumentale del ‘700” eseguito da Ensemble cameristico delle Orchestre Giovanili “La Réjouissance” e Filarmonia Veneta. In Piazza Borsa nell’ambito StatisticaAll Speech, i Confronti e i Dialoghi si affronteranno, nella prima giornata, temi come le migrazioni europee, coesione ed autonomie, uguaglianze, discriminazioni e cybersecurity. Il secondo giorno si parlerà invece di economia, intelligenza artificiale, convergenza tecnologica, comunicazione statistica e le sfide europee. Tra i momenti salienti, un talk sull’Industrial Act europeo, una discussione sulle questioni della disabilità e dell’accessibilità in Europa e sul ruolo dell’IA nella statistica ufficiale. Il terzo giorno si parlerà, tra l’altro, di inclusione sociale, divari, sport e sostenibilità. Un focus speciale è dedicato alla memoria di Giacomo Matteotti a 100 anni dalla morte: si parlerà dello statista con un’attenzione particolare al suo impegno civile dedicato alla diffusione della cultura economica. Spazio anche alle Letture, un format dedicato alla presentazione dei libri, che vedrà la presenza, il 17 ottobre, di Pier Virgilio Dastoli ed Emma Bonino autori di “A che ci serve l’Europa” e di Elena Granaglia e Gloria Riva, autrici di “Quale Europa. Capire, discutere, scegliere”. Il 19 ottobre il coautore Paolo Guerrieri parla del libro “Europa sovrana. Le tre sfide di un mondo nuovo” mentre la mattina del 20 ottobre spazio a “Unite Unite Europe. Come l’Eurovision Song Contest racconta l’Europa” scritto da Emanuele Lombardini

Tra i protagonisti delle Conversazioni troviamo Claudia Colla, Capo della Rappresentanza della Commissione europea, Tito Boeri, economista, Alessandra Poggiani, direttore generale del Consorzio Interuniversitario Cineca, Brando Benifei, relatore dell'AI Act, Enrico Letta, ex presidente del Consiglio e presidente del Jacques Delors Institute di Parigi; Francesco Billari, Rettore Università Bocconi e Gian Carlo Blangiardo, ex presidente Istat e professore emerito dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. In Piazza Borsa dal giovedì al sabato alle 18 e la domenica alle 10.30 appuntamento con lo "Spritz Statistico" dove Francesco Saraceno, OFCE Sciences Po, parlerà de "Il futuro della governance europea"; Diletta Huyskes, Privacy Network, interverrà su "Tecnologie della rivoluzione: intelligenza artificiale, algoritmi e le sfide per l'Europa"; Clara Poletti, ACER, affronterà "Dati, misure e cambiamenti sull'energia in Europa" e Alessandro Sorrentino, Sicitalian, Arianna Montefiori, Divulgatrice economica e Anna Rizzi, Commissione Europea, moderati da Massimo Taddei, racconteranno "Come cambia il racconto dell'Europa con i divulgatori in rete:". In Piazza dei Signori il giovedì alle 12.30 e alle 17.00 ci sarà il "Caffè demografico" con Cecilia Tomassini; venerdì alle 11.00 e alle 17.00 sarà la volta de il "Caffè statistico" con Alessandro Cascavilla e sabato alle 11.00 e alle 17.00 appuntamento con il "Caffè economico" con Luciano Canova. Sono previsti anche due eventi nell'ambito di StatisticAll Show: il primo venerdì 18 ottobre dal titolo "Nulla è per caso. Date e numeri raccontano l'Europa", con Mattia Casarin. Il secondo, sabato 19 ottobre, vede in cartellone il "Monologo Quantistico" di Gabriella Greison. Piazza dei Signori, Campus Treviso e BrAT ospiteranno, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, negli spazi dedicati, attività laboratoriali per bambini, ragazzi, studenti, adulti, insegnanti e bibliotecari. Digital Ambassador del Festival è SicItalian, CEO dei piccoli economisti. Grazie alla mediapartnership con Rai Pubblica Utilità alcuni eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità con LIS. Media Partner di StatisticAll 2024 sono AdnKronos, Pillole di Economia, Digitale Popolare e le Radio Company, Radio Wow e Radio Padova. Al link https://www.festivalstatistica.it/programma/ è disponibile il programma (in corso di aggiornamento)i.